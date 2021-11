Tchad : lancement officiel de la 5ème édition du Mois du livre et de la lecture

La cérémonie du lancement des activités de la 5ème édition du mois du livre et de la lecture au Tchad a été lancée sous le thème : « le livre, vecteur de la paix et le vivre ensemble », ce 02 novembre 2021 par la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité, à la Bibliothèque nationale.



La cérémonie a commencé par le mot du directeur de la Maison des patrimoines culturels du Tchad (MPCT). Dans son intervention, le directeur a rappelé le caractère national de cet évènement et la pertinence du thème de cette Edition. La Maison des patrimoines culturels du Tchad (MPCT), en collaboration avec le ministère de la Culture et de la Promotion de la diversité, les acteurs de la chaine du livre, les chefs des établissements scolaires ainsi que les chercheurs et enseignant du supérieur, organisent plusieurs activités liées au livre et la lecture.



En outre, un prix littéraire est mis en jeu pour les meilleurs écrivains vivant au Tchad, de même que ceux vivant à l’étranger. Un autre prix littéraire sera dédié aux meilleurs écrivains en arabophone aussi aura lieu a-t-il conclu. Pour la ministre en charge de la Culture et de la Promotion de la diversité Mme Achta Djibrine Sy, « le Mois du livre et de la lecture constitue particulièrement un moment d’échanges et de partage entre les acteurs de la chaine du livre, à savoir, les auteurs, les éditeurs, les libraires et les lecteurs ».



Comme le thème l’indique, « le livre vecteur de la paix et du vivre ensemble », elle invite le public en général et la jeunesse en particulier, à s’adonner à la lecture car c’est à travers le livre qu’ils peuvent enrichir leur langage, améliorer leur écriture, découvrir comment œuvrer pour le vivre ensemble, pour la cohésion sociale.