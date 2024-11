Tchad : lancement officiel de la Semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques

Sous le thème : « éduquer, plaider, agir maintenant », le ministère de la Santé publique a célébré le jeudi, 21 novembre 2024, au centre CEFOD, la commémoration de la Semaine mondiale du bon usage des antibiotiques.



Cette cérémonie de lancement est marquée par des activités de sensibilisation à travers l'émission ludique Iyalna, pour la sensibilisation des élèves sur le bon usage des antibiotiques, et aussi la formation pratique des points focaux de la surveillance de RAM, sur la procédure de test et de sensibilisation.



Le secrétaire général adjoint du ministre de la Santé publique, Dr Mahamat Hamit Ahmat a souligné dans son discours, que la résistance aux antimicrobiens constitue de nos jours l'une des plus graves menaces pesant sur la santé mondiale, la sécurité alimentaire et l'environnement.



Cette résistance compromet la capacité à traiter les maladies infectieuses, et remet en cause de nombreuses avancées médicales.



« Plusieurs infections deviennent de plus en plus difficiles à traiter, car les antibiotiques utilisés pour les soigner perdent leur efficacité, entraînant une prolongation des hospitalisations, une augmentation des dépenses médicales et une hausse de la mortalité », a-t-il souligné.



Pour la représentante de l'OMS au Tchad, Dr Blanche Anya, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), chaque année, environ de 700 000 personnes meurent dans le monde en raison de la résistance aux antimicrobiens, un chiffre qui pourrait atteindre dix millions d'ici 2050, si des actions urgentes ne sont pas prises.



Le thème retenu cette année, appelle la communauté mondiale à éduquer les parties prenantes sur la RAM, à plaider en faveur de l'engagement audacieux, et à prendre des mesures concrètes en réponse à la RAM.