Tchad : lancement officiel de la rentrée scolaire au Kanem

Ce mardi 01 octobre 2024, le secrétaire général de la province du Kanem, Annour Djibrine Abdoulaye, représentant le gouverneur a lancé officiellement la rentrée des classes de l'année 2024-2025 à l'école centre mixte de Mao.



C'était en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, des représentants des ONG et associations, du recteur de l'académie Nord-Ouest, Ahmed Mohammed Mohagir et du délégué de l'Education nationale et de la Promotion civique du Kanem, Taher Mahamat Abakar.



Le thème retenu pour cette année est : « défis de l'école tchadienne face à la 5ème République ». Dans son allocution, l’inspecteur départemental de l'Éducation nationale du Kanem-Centre, Mahamat Moussa Elhadji, par ailleurs président du comité d'organisation, a exprimé sa gratitude envers les hautes autorités du pays, pour leurs efforts continus visant à améliorer les conditions et la qualité de l’éducation au Tchad en général et au Kanem en particulier.



Quant au délégué provincial de l'Éducation nationale du Kanem, Tahir Mahamat Abakar, a salué la collaboration entre le gouvernement et les partenaires. «Nous avons la ferme conviction que nous pouvons, ensemble, offrir à nos enfants, les conditions d’apprentissage dont ils ont besoin pour devenir des citoyens autonomes, ancrés dans leur identité et pleinement conscients des enjeux sociaux et environnementaux auxquels font face nos sociétés», a ajouté Taher Mahamat Abakar .



Dans son discours de lancement, le secrétaire général de la province, Annour Djibrine Abdoulaye, a remercié tous ceux qui ont pris part à cette importante cérémonie. Il a ensuite ajouté les défis de l'école tchadienne face à la 5ème République, qui est une nécessité pour les plus hautes autorités du pays, sous la clairvoyance du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.



Face aux multiples défis auxquels est confronté le système éducatif dans la province, les apports des partenaires technologiques et financiers au secteur de l'éducation demeurent précieux et constituent un soutien fort et indéniable ; par conséquent, aucun effort dans ce sens ne sera de trop.



Le représentant du gouverneur invite tous les acteurs à apporter des changements considérables dans le fonctionnement des écoles de la province. Il a enfin exhorté les enseignants qui traînent encore les pas, de regagner leurs lieux de service, afin d'entamer la nouvelle année scolaire, car les activités d'enseignement commencent ce 1er octobre 2024.