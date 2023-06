Tchad : lancement officiel des activités de l'AAFT pour booster le football tchadien

Lors d'un point de presse tenu ce mercredi 21 juin 2023, à la Maison des Médias du Tchad, l'Association des Anciens Footballeurs du Tchad (AAFT) a procédé au lancement officiel de ses activités afin de promouvoir le football au Tchad.



En effet, après l'obtention de l'autorisation de fonctionner, l'AAFT a mis sur pied un bureau exécutif, constitué de 11 membres, avec pour mission de diriger et gérer les activités de l'association.



Ainsi, les objectifs de l'Association des Anciens Footballeurs du Tchad sont : concourir à la politique du développement du football au Tchad, œuvrer pour une nouvelle gouvernance du football au Tchad, constituer une force de propositions pour les autorités et autres partenaires du sport en général, constituer une plaque tournante d'expertise, représenter les anciens footballeurs à toutes les instances faîtières et défendre leurs intérêts, donner son avis sur la gestion du football aux instances.



Selon le président de l'Association des Anciens Footballeurs du Tchad, Mahamat Adoum, cette association servira de cadre pour une assistance mutuelle entre toutes les générations des footballeurs du Tchad, la solidarité agissante entre les membres des différentes générations d'anciens footballeurs.



Mahamat Adoum a remercié toutes ces personnes qui ont réfléchi à la mise en place de cette association, c'est à dire des anciens footballeurs de la génération 1960 jusqu'à nos jours.