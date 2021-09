Tchad : lancement officiel du concours d'entrée à l'ENA à Mao

La cérémonie de lancement dudit concours a eu lieu ce matin, au CEG Alifa Zezerti de Mao. C’était en présence des autorités administratives et militaires, avec à leur tête, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, et du délégué de l'éducation à l'enseignement du Kanem.



Ils sont 152 candidats et candidates, à composer au centre de Mao, répartis en deux cycles, dont 99 du premier cycle et 53 du second cycle. Dans son mot du lancement, le gouverneur de la province du Kanem, le général Ousman Brahim Djouma, a demandé aux candidats de consentir leurs efforts pour relever le défi.

Par ailleurs, il leur demande d'éviter d'être en retard et leur, tout en leur souhaitant bonne chance.