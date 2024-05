Tchad : lancement officiel du projet YES, couplé à un atelier de formation

Le Centre Al Mouna a servi de cadre au lancement officiel du projet Youth Europe Sahel (YES), ce jeudi 16 mai 2024. Au total, 80 jeunes sont concernés par cet atelier financé par l'Union Européenne, en appui de la Fondation ACRA Tchad.



Le projet est placé sous le thème : « Engagement de la jeunesse au Sahel ».



Le coordonnateur pays de la Fondation ACRA, Giuseppe Nicolini a estimé que c'est un projet qui vise à renforcer l'engagement effectif des jeunes, tendant à saisir toutes les opportunités qui mènent à la recherche de l'emploi.



Le président du Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), Abakar Allamine Dangaya a exhorté les participants à cet atelier d'être francs, et de dire ce qu'ils vivent et ressentent dans leur quotidien, afin que les défis liés à l'emploi jeune soient relevés.



Par ailleurs, la représentante de la délégation de l'Union Européenne au Tchad, Sona Jarosova a indiqué que le projet en question a pour objectif d'autonomiser les jeunes pour qu'ils puissent se prendre en charge.



Le directeur général de la Jeunesse, Dingamnayal Kaldé Lwanga, représentant le ministre de la Jeunesse et des Sports, dans son discours de lancement officiel, a souligné qu'il est important de lutter contre l'exclusion économique, social, religieuse, culturelle et politique.



Car il est fondamental de mobiliser la jeunesse pour un développement durable. Ce projet est financé à hauteur de 5 millions d'euros par l'Union Européenne dans 6 pays africains, à savoir : le Niger, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Tchad.