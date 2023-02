Tchad : lancement réussi de la campagne nationale de distribution des moustiquaires imprégnées

Le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Alkhoudar Mahamat Zene Ali Fadil, a déclaré que la lutte contre les maladies, en particulier le paludisme, est une priorité pour le gouvernement tchadien. La représentante du PNUD au Tchad, quant à elle, a rappelé les actions de son institution et a assuré son engagement envers le ministère dans la mise en œuvre de la politique nationale de santé.



Le directeur du Fonds Mondial, Mark Taylor, a souligné que cette campagne de distribution de moustiquaires permettra aux populations de se protéger contre le paludisme. Il a également insisté sur l'importance de l'apport de son organisation et a réitéré sa volonté de soutenir les activités sanitaires pour améliorer la qualité des soins.



Dans son discours de lancement, le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a fait observer que cette campagne est un exercice important pour innover les stratégies et méthodes de prévention et de lutte contre le paludisme. Il a également souligné que le combat du gouvernement contre cette maladie bénéficie du soutien de nombreux pays amis et partenaires.



Le secrétaire général a également appelé les leaders d'opinion à se joindre aux équipes mobilisées pour la réussite de cette campagne et à sensibiliser les familles à l'utilisation des moustiquaires. Une distribution symbolique des moustiquaires et un sketch ont marqué le lancement de cette campagne importante pour la santé publique au Tchad.



La campagne nationale de distribution de moustiquaires imprégnées à longue durée au Tchad représente un pas en avant important dans la lutte contre le paludisme et la protection des populations contre cette maladie.