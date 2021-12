Tchad : le 1er décembre célébré avec faste à Pala

C'est un anniversaire qui se célèbre pour la première fois sans le père de la liberté et de démocratie par ailleurs fondateur du MPS Idriss Deby Itno. La journée du 1er décembre 2021 s'est déroulée à la place de l'indépendance de Pala. Elle est placée sous le signe du deuil, de la prière et du recueillement, selon le secrétaire général du MPS du Mayo Kebbi Ouest, Keda Ballah. Il a réuni ses camarades au siège du MPS à Pala dans l'après-midi pour se réconforter et resserrer les rangs pour le triomphe dudit parti.



Cependant, dans la matinée, La cérémonie de prise d'armes s'est déroulée en présence de plusieurs centaines des personnes. Le défilé militaire est marqué par le passage de l'étendard , suivi de la gendarmerie, de l'armée nationale Tchadienne (ANT), de la police nationale et bouclé par la police municipale. Le défilé s'est déroulée sous les cris de joie, des youyous et des ovations du public sorti pour la commémoration.



Une occasion pour le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Zilhoubé Pafalet Pataïdang, de déposer des gerbes de fleurs au monument aux morts afin de rendre gloire aux martyrs.



Le 1er décembre 2021 est également commémoré dans les cinq départements de la province du Mayo Kebbi Ouest.