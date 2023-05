Tchad : le 1er mai célébré dans l'unité au ministère du Genre et de la Solidarité

Le 1er Mai est célébré chaque année dans le monde entier comme la Journée internationale des travailleurs. Au Tchad, cette journée est marquée par des manifestations et des célébrations organisées par les syndicats et les travailleurs. Cette année, les membres de l'Union des Syndicats du Tchad (UST), du SYNTASS (Syndicat des Travailleurs des Affaires Sociales et de la Santé) ainsi que les personnels du Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale ont choisi de célébrer ensemble cette journée au sein du ministère.



La cérémonie s'est déroulée en présence de la Ministre Amina Priscille Longoh. Les membres des différents syndicats ont présenté leurs doléances et ont exprimé leurs préoccupations concernant les conditions de travail et les droits des travailleurs dans le pays. Ils ont également souligné la nécessité de renforcer les syndicats et de garantir une meilleure protection des travailleurs.



La Ministre Amina Priscille Longoh a salué les efforts des travailleurs et a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir les droits et les conditions de travail des travailleurs. Elle a également exhorté les travailleurs à poursuivre leur lutte pour une meilleure protection des droits des travailleurs, tout en appelant à une collaboration étroite entre le gouvernement et les syndicats pour atteindre cet objectif.



Cette célébration conjointe du 1er Mai par les syndicats et le Ministère du Genre et de la Solidarité Nationale est un appel à une collaboration étroite entre les travailleurs et le gouvernement pour améliorer les conditions de travail et garantir les droits des travailleurs dans le pays.