Tchad : le 2ème Forum national inclusif limité à 400 participants

Le Comité chargé de l'organisation du deuxième Forum national inclusif a lancé officiellement ses activités préparatoires ce vendredi à N'Djamena.



La présidente du comité et ministre secrétaire générale adjointe du gouvernement, Mme. Lucie Beassemda, a indiqué que le Forum s'organisera dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Le nombre de participants est réduit à 400 afin de mieux assurer la sécurité sanitaire maximale, soit trois fois moins que lors du premier forum (1200 participants).



Le Comité d'organisation prendra des dispositions en créant une boite électronique à suggestions sur son site web à l'effet de permettre aux tchadiens de l'intérieur et ceux de la diaspora de participer et d'apporter leur contribution dans le but de parfaire la modernisation des institutions et de renforcer la démocratie sur la base des 74 résolutions, précise Mme. Lucie Beassemda.



Le Comité appelle les tchadiens à une mobilisation tout azimut pour la réussite de cet évènement. Il espère que le Forum permettra une large concertation entre les Tchadiens et ajoute que c'est une chance inégalée pour que le peuple accepte de s'exprimer sur les préoccupations majeures de l'heure.



Le deuxième Forum national inclusif se déroulera du 29 octobre au 3 novembre 2020 au Palais du 15 janvier, à N'Djamena.