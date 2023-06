Tchad : le BEF démarre avec la participation de plus de 100 000 élèves

Cette année, on recense 97 169 candidats francophones, dont 34 224 filles, et 11 460 candidats arabophones, dont 6 856 filles. Ils sont répartis dans 442 centres à travers tout le pays, avec un autre centre en Arabie Saoudite comptant 36 candidats, dont 15 filles.



La composition des épreuves écrites du BEF a été officiellement lancée par la secrétaire d'État à l'Éducation nationale et à la Promotion civique, Mme Guemdjé Liliane, au lycée Féminin d'Amriguébé, situé dans la commune du 5ème arrondissement de la ville de N'Djamena.



Selon les statistiques de la Direction nationale des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, la commune de N'Djamena se place en tête en termes d'effectifs, avec 31 312 candidats, dont 13 857 filles, répartis dans 79 centres.



Les candidats ont débuté leur journée avec l'épreuve de rédaction ce matin. Ensuite, les épreuves de mathématiques et de civisme clôtureront cette première journée.