Tchad : le Barh El Gazel s’approprie le projet de Constitution en vue du référendum

L'atelier de la présentation du projet de constitution a été officiellement lancé ce 20 novembre 2023 dans la ville de Moussoro. L'objectif est de vulgariser le projet de constitution, un contrat social pour la refondation du Tchad. C'était en présence du secrétaire général provincial représentant le gouverneur de la province du Barh, El Gazel.



À l'instar des autres villes du pays, la caravane de la présentation du projet de constitution a vu la présence des autorités administratives, militaires, civiles, traditionnelles et la plateforme des jeunes.



Dans son discours le Directeur Général des Services du contentieux de l'Etat, Moussa Hamidi Elimy, a salué la présence massive de la force vive de la province avant d'indiquer que cette caravane de la présentation du projet de constitution suit les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain dernier qui est celle de doter le Tchad d'une nouvelle constitution en lieu et place de la charte de transition d'avril 2021, révisée en octobre 2022. Cette refondation à laquelle nous nous attelons doit être assise sur des piliers solides et consentis par nous tous. conclut-il.



Le secrétaire général provincial représentant le gouverneur de la province, Abba Saradingar, a dans son discours de lancement du dit projet, exprimé sa joie et a souligné qu'à la sortie de cet atelier, chaque citoyen va doit s'impliquer davantage pour qu'ensemble nous sortirons grandis et forts de cette transition.



La remise d'un exemplaire du projet de constitution par le Directeur Général des Services du contentieux de l'Etat Moussa Hamidi Elimy au Secrétaire Général de la province Abba Saradingar. L'atelier de la présentation du projet de constitution durera deux jours.