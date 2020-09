Tchad : le Barreau suspend ses activités sur l'ensemble du territoire jusqu'à nouvel ordre

L'Ordre des avocats du Tchad s'est exprimé jeudi suite à l'évasion d'un condamné qui a eu lieu en plein procès au Palais de justice de N'Djamena.



Le Barreau du Tchad décide de suspendre les activités sur l'ensemble du territoire national jusqu'à nouvel ordre, et n'exclut pas d'autres actions, selon le président du Conseil de l'Ordre, le bâtonnier Me. Athanase Mbaigangnon.



Le Barreau du Tchad exige l'arrestation du colonel et de ses complices, le renforcement de la sécurité du Palais de justice devenu très perméable, et la cessation de toutes formes d'immixctions, à quelque niveau que ce soit dans le cours normal de la justice.



Le colonel Abdoulaye Ahmat Haroun, impliqué dans les incidents de Champ de fils à la mi-juillet, a finalement été arrêté quelques heures après son évasion dans la capitale. Cinq de ses complices sont également entre les mains des forces de sécurité. Ils sont poursuivis pour complicité d'évasion.