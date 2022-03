Tchad : le Borkou célèbre la semaine nationale de la femme

Pour le délégué provincial de la femme, de la famille et de la protection de la petite enfance du Borkou, Ahmat Mahamat Idriss, cette semaine constitue un cadre idéal de réflexion et de brassage entre les femmes des différentes couches sociales.



Elle permet également à tous les différents acteurs de traiter en priorité les problématiques liées aux conditions de vie des femmes afin de permettre à ces dernières une inclusion dans les affaires publiques.



Le préfet du département de Borkou a invité les femmes à jouer pleinement leur rôle durant la semaine et sensibiliser sur les concepts de la paix, la cohabitation pacifique et le vivre ensemble qui sont les seuls gage du développement.



Rondouba Ngobnan Nathan a exhorté les femmes des différents groupements et associations de redorer le blason en cette ultime semaine dédiée à leur faveur pour en tirer des résultats probants qui permettront l'épanouissement de la femme tchadienne.