Tchad : le Brevet de technicien supérieur national aura lieu du 18 au 19 décembre

Au titre de l’année académique 2020-2021, l’Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), porte à la connaissance du public qu’il est organisé un examen du Brevet de technicien supérieur national (BTS-N). Cet examen est ouvert aux étudiantes et étudiants des établissements de l’enseignement supérieur privés, titulaires du baccalauréat de l’enseignement du secondaire général et technique, ou d’un diplôme équivalent et remplissant toutes les exigences académiques de la formation.



Les dépôts des dossiers se font dans les établissements de formation, pour les candidats officiels, et à l’ONECS, pour les candidats libres. Les filières retenues sont : communication d’entreprise, assistance administrative et juridique, banque et assurance, comptabilité et finances, gestion et organisation des entreprises, gestion des ressources humaines, organisation et gestion des structures sanitaires, transport-transit et logistique, tourisme et hôtellerie, génie civil, génie électrique, télécommunication, communication, environnement, nutrition et diététique, analyse biomédicale, sociologie, et informatique appliquée à la gestion.



La date limite de clôture des dépôts de dossiers est fixée au 10 décembre prochain, tandis que l’examen se déroulera du 18 au 19 décembre 2021.