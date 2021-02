Tchad : le Bureau de soutien au MPS "Djamous" installe ses membres en vue des élections

Le coordinateur national du bureau de soutien Djamous, Hassan Bokhit Djamous, a indiqué que "les jeunes du MPS ont cette mission hautement patriotique et salutaire qui est celle de continuer à alimenter la flamme de la liberté et de la démocratie, leur héritage commun".



Selon Hassan Bokhit Djamous, cette volonté politique en faveur de la jeunesse et de la femme galvanise et incite à soutenir le président jusqu’au bout. « Je lance un pressant appel à tous les jeunes des quatre horizons à nous rejoindre au bureau de soutien Djamous pour hisser très haut le flambeau du MPS à travers toute l’étendue du territoire, car c’est en étant unis qu’on peut atteindre nos objectifs. Le bureau de soutien Djamous promet au Maréchal de faire revenir d’une maniere ou d’une autre tous ceux qui ont quitté le parti, car c’est la meilleure solution et c’est une promesse qu’on va tenir », a affirmé Hassan Bokhit Djamous.



Pour sa part, le secrétaire national chargé de l’organisation des bureaux de soutien, Adoum Mahamat Tolli, a déclaré que sa structure est partie prenante pour tous ceux qui bougent en faveur du parti. Par ailleurs, il s'est dit persuadé de la capacité du bureau de soutien Djamous à agir pour l’intérêt du MPS. « Les bureaux de soutien doivent être constamment mobilisés pour la victoire éclatante de notre candidat à la présidentielle d'avril 2021. Nous vous souhaitons beaucoup du succès », a affirmé Adoum Mahamat Tolli.