Tchad : le CAJPDET félicite le président du CMT

La plateforme des Jeunes (CAJPDET), a fait un point de presse dans son siège, dans le 7ème arrondissement relatif à la situation socio-politique qui prévoit au pays.



Dans son allocution, le président national, Mahamat El-Mahadi Abdramane souligne que le CAJPDET félicite le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'Etat, pour avoir confié des portefeuilles ministériels importants à plus de 70% des jeunes.



La jeunesse tchadienne dispose de grands atouts et potentialités humaines et naturelles, riches et variées. Par ailleurs, la population tchadienne est majoritairement jeune et laborieuse, malgré les défis colossaux auxquels elle fait face et qu’elle doit relever. La jeunesse tchadienne, sous la bannière du CAJPDET, apporte son soutien indéfectible et sans faille au Conseil Militaire de Transition qui veille à la recherche de la paix, la sécurité, l'unité et la concorde nationale, entre les filles et fils du Tchad.



« Nous encourageons le gouvernement dans sa motivation à accompagner le CMT en cette phase de la transition que nous voulons inclusive et apaisée sous la clairvoyance du président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat ldriss Déby Itno, président de la république, chef de l'Etat dans l'organisation du pré-dialogue de Doha au Qatar, regroupant les politico-militaires », relève le président national du CAJPDET.



Le décalage du calendrier n'étant que partie remise, le CAJPDET exhorte les gouvernements de transition du Tchad et du Qatar, à accorder leur volonté afin de fixer une nouvelle date qui convienne à toutes les parties prenantes. En effet, le Tchad a besoin d'enterrer la hache de guerre et se tourner résolument vers la bataille contre le sous-développement et la misère.