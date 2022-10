TCHAD

Tchad : le CAJPDET fustige le "comportement irresponsable de certains responsables politiques"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Octobre 2022

Le président du Collectif d’action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (CAJPDET), Mahamat El-Mahdi Abderamane, demande aux partis politiques et associations suspendus par le gouvernement d’accepter de s’asseoir à la table des négociations et de privilégier le dialogue.