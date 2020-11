Tchad : le CAJPDET qualifie les organisateurs du Forum citoyen de "groupe d'apatrides"

Le président du Collectif d'action des jeunes pour la paix, le développement et l'émergence du Tchad (CAJPDET), Mahamat El Mahadi Abderamane, a fustigé samedi l'organisation du Forum citoyen et a demandé à la diaspora de "rentrer au pays pour poser ses revendications au lieu de rester à l'étranger pour souffrir en spectacle désolant et honteux".



"Au moment où nous célébrons cette journée de prière pour la paix et la cohabitation pacifique, un groupe d'apatrides constitué de quelques leaders des partis politiques de l'opposition démocratique et des organisations de la société civile, s'arroge le droit de se retrouver illégalement au cours d'un soi disant Forum citoyen pour tenter de commettre des actes de vandalisme, ce qui n'est pas un comportement digne de la Jeunesse tchadienne", estime Mahamat El Mahadi Abderamane.



Il ajoute que "ces personnes mal intentionnées, caractérisées par leur pure utopie, cherchent à tout prix à saper les efforts du gouvernement en matière de recherche et de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Les opposants, tapis dans l'ombre, seront démasqués et répondront de leurs actes devant l'histoire".



Selon le président du CAJPDET, "la paix est le gage de tout développement durable et harmonieux. Ce n'est que dans la paix et la concordance nationale que nos populations peuvent bénéficier de la construction ou de la réhabilitation des infrastructures sociales de base".