Tchad : le CAJPDET salue la visite du facilitateur de la CEEAC

Selon lui, la deuxième phase de la transition, sous la direction du général Mahamat Idriss Deby Itno, chef de l'État et chef suprême des armées, président de la Transition, est sur la bonne voie, ce qui en fait un exemple dans la sous-région. La jeunesse tchadienne, par le biais du CAJPDET, félicite et encourage les autorités de la Transition pour leur bonne gestion de l'appareil administratif.



Ensuite, la CAJPDET exprime une nouvelle fois sa gratitude concernant la question épineuse des réseaux sociaux. Elle lance un vibrant appel au peuple tchadien en général et à la jeunesse tchadienne en particulier pour qu'ils ne se laissent pas influencer par la propagande de fausses informations et de propos haineux.



Enfin, le CAJPDET se félicite du processus démocratique prôné par les plus hautes autorités du pays dans le cadre de la révision du fichier électoral. À cet effet, il exhorte les agents déployés sur le terrain à travailler avec dévouement afin d'atteindre les résultats escomptés par les plus hautes autorités. Il adresse également ses encouragements au CONOREC dans sa mission.