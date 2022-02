Tchad : le CAMOJET exige la libération de Ahmat Haroun Larry

Le Collectif des associations et mouvements des jeunes du Tchad (CAMOJET) a fait un point de presse ce 3 février à son siège du 6ème arrondissement de N'Djamena. Il a appelé à la libération de Ahmat Haroun Larry, activiste et acteur de la société civile.



Le CAMOJET estime que Ahmat Haroun Larry a été arrêté illégalement "avec la complicité de certaines personnes qui ne veulent pas entendre la vérité en face". Selon l'organisation de la société civile, Ahmat Haroun Larry est engagé à dénoncer les maux qui minent le développement du pays.



Ahmat Haroun a été placé le 2 février en détention à la maison d'arrêt de Klessoum après avoir été entendu suite à une plainte du maire de N'Djamena, Ali Haroun, pour diffamation.



Le parquet de N'Djamena a placé Ahmat Haroun Larry sous mandat de dépôt. Il lui serait reproché des récents propos à caractère diffamatoire à travers une vidéo diffusée sur Facebook.



Jeune engagé pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption, Ahmat Haroun Larry a récemment été porté à la tête du Collectif des plateformes des organisations de la société civile (COPOSOC) en vue de recueillir les doléances de la population à l'approche du dialogue national inclusif. Il est également le président d'un groupe de réflexion et d'action.