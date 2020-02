Tchad : le CCMSR revendique l’attaque contre l’armée au Tibesti

Le porte-parole du CCMSR, Ali Saleh Hassaballah, a déclaré mercredi dans un communiqué que des forces du mouvement ont attaqué dans la zone dite Kouri 65, un campement de l’armée tchadienne.



Il évoque un bilan de “trois morts du côté du CCMSR et des voitures calcinées.”



Le mouvement affirme que ses hommes ont tué une cinquantaine de personnes, en plus de voitures et blindés calcinés.



Le CCMSR évoque plusieurs blessés des deux côtés.



L’état-major des armées a confirmé l’attaque qu’elle a qualifié de “terroriste” dans un communiqué. Elle n’a pas fourni de bilan, précisant que le ratissage se poursuit.