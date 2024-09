Tchad : le CEDIRAA a célébré son 25ème anniversaire

Ce vendredi 13 septembre 2024, le Centre diocésain de la recherche action en alcoologie (CEDIRAA) a célébré son 25ème anniversaire dans son siège au quartier Kabalaye.



Ce Centre a été créé pour lutter contre les effets néfastes de l'alcoolisme, la drogue, le tabagisme et mettre fin à la consommation de l'alcool en milieu des jeunes. Créé en 1999 par trois personnes, le CEDIRAA a montré son talent fructueux envers la société et a pour mission de galvaniser les jeunes dans le bien, de changer leur mentalité et de s'orienter dans l'avenir meilleur.



A cet effet, il a joué un rôle très spécifique qu'aujourd'hui le CEDIRAA compte plus d’une dizaine de sièges dans la province du Guera, Moundou, Sarh, Doba etc.., et plus d’une centaine d'employés.



Dans son discours de circonstance, la directrice du Centre diocésain de la recherche action en alcoologie (CEDIRAA), Mme Sœur Aurélie Roiné Xavière avait souligné les difficultés du Centre durant toute la campagne de sensibilisation, et du travail accompli devant les jeunes.



Elle a également montré les effets néfastes de l'alcoolisme sur la santé des hommes et aussi celle des femmes enceintes. L’alcoolisme provoque plus de 200 maladies parmi lesquelles, certaines détruisent le foie, telles que la cirrhose. 25 ans après sa naissance, le CEDIRAA est dans le service du bien de la société tchadienne.



Il a pour but de redresser les mentalités des jeunes et de réduire le taux de la consommation de l'alcool et la drogue. Au Tchad, beaucoup de jeunes meurent entre l'âge de 23 et 40 ans à cause de l'alcoolisme et la drogue.



Avec le temps, le CEDIRAA a décidé de faire une journée de salubrité de déchets de l'alcool frelaté communément appelé "grec". Elle aura lieu le 03 prochain à la place de la nation, et toutefois, il compte animer une conférence-débat avec les jeunes au centre CEFOD.