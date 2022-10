Tchad : le CEDPE appelle à l'apaisement du climat social et fermera ses portes le 20 octobre

"Cette situation intervient en raison des actions de protestation qui sont prévues par une frange des organisations politiques et civiles le 20 octobre", peut-on lire sur le communiqué. Ainsi donc, le personnel, les chercheurs, les abonnés et autres visiteurs devront attendre le jour d'après pour retrouver la chaleur du centre.



Le personnel quant à lui devra donc procéder au télétravail durant cette journée. Le CEDPE appelle par ailleurs à l'apaisement du climat social et invite les forces vives de la nation à la promotion des valeurs démocratiques.