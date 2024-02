Tchad : le CEDPE dénonce la hausse des prix et exhorte les autorités à dialoguer avec les syndicats

Le CEDPE dénonce la hausse des prix des produits pétroliers et demande aux autorités tchadiennes de prendre des mesures pour atténuer les conséquences désastreuses sur les conditions de vie de la population.



Par un arrêté conjoint n° 007 du 14 février 2024, signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce et celui des Finances et du Budget, le Gouvernement a annoncé une hausse des prix des carburants vendus désormais respectivement à : 730 FCFA le litre de super, 828 FCFA le litre de gasoil, 392 FCFA le pétrole lampant. Les consommateurs ont été surpris par l'application immédiate des nouveaux prix dans les stations-services.



Le CEDPE estime que cette mesure unilatérale et impopulaire s’ajoute aux conditions de vie déjà trop précaires des populations pour lesquelles le Gouvernement demeure impuissant depuis plusieurs années.



Le CEDPE attire l’attention des autorités sur les conséquences désastreuses de cette hausse des prix des produits pétroliers sur la dégradation des conditions socioéconomiques de nos concitoyens notamment : l’inflation des produits alimentaires, des transports et de l’énergie électrique dans un contexte de délestages intempestifs.



Le CEDPE appelle le gouvernement à engager des discussions avec les syndicats et la société civile afin d’œuvrer à la quiétude des populations et à l’instauration de la paix sociale.