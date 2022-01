TCHAD

Tchad : le CEDPE évalue les indicateurs de détection et de prévention des conflits

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 17 Janvier 2022

Le Centre d'étude pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), en partenariat avec National Endowment For Democracy (NED), a lancé ce 17 janvier une formation sur les indicateurs des conflits (intercommunautaires et religieux), les indicateurs de détection du terrorisme, la prévention et la lutte contre le terrorisme, ainsi que l'adoption des moyens et outils permettant de les prévenir.