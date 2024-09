Tchad : le CEDPE exige la libération de Gam Robert et des détenus d’opinions politiques

Dans un communiqué de presse signé de son président, Dr Ahmat Yacoub Dabio, « le Centre d'Études pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) exprime sa profonde préoccupation face à la dégradation continue de la situation sécuritaire au Tchad ».



Selon le CEDPE, « cette détérioration est marquée par une recrudescence inquiétante des conflits communautaires, l'augmentation des actes de banditisme, ainsi que des cas de harcèlement, d'intimidation, de détention arbitraire et d'enlèvements ciblant des journalistes et des figures politiques ».



Pour illustrer cette tendance, l’organisation rappelle le cas récent de l'enlèvement de M. Gam Robert, secrétaire général du Parti Socialiste sans frontières (PSF), survenu le 22 septembre 2024. « Le CEDPE souligne que de telles pratiques sont inacceptables et rétrogrades, surtout dans un contexte où le peuple tchadien aspire légitimement à la démocratie et à la liberté d'expression », peut-on lire.



Face à cette situation, le CEDPE exige la libération immédiate de M. Gam Robert, ainsi que celle des centaines de personnes détenues, en raison de leurs opinions politiques. Par ailleurs, l'organisation lance un appel aux autorités compétentes pour qu'elles mettent un terme à ces violations des droits humains, qu'elle condamne fermement.



« La préservation des droits fondamentaux et le respect des libertés publiques sont essentiels pour bâtir un avenir pacifique et démocratique au Tchad », conclut le communiqué du CEDPE.