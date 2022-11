Tchad : le CEDPE juge inutile la création d’un Centre de transit et d’orientation

Le projet de création d’un Centre de transit et d’orientation (CTO) au Tchad ne fait pas l’unanimité. Dans une interview à paraître, le président du Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE), Dr. Ahmat Yacoub Dabio, explique pourquoi sa structure s’oppose à ce projet.



« Le CEDPE ne peut à aucun moment appuyer le projet CTO dont la seule étude de faisabilité coûte environ 1 million de dollars. Ce montant peut servir à autre chose qu'à être gaspillé dans des missions et ateliers », explique Dr. Ahmat Yacoub Dabio.



« Je comprends la nervosité de ceux qui s'attaquent violemment au CEDPE qui s'oppose à ce projet ; toutefois il ne s'agit pas d'une question de personne mais d'intérêt national. Je sais que ce courant est très fort mais l'histoire se souviendra que le CEDPE a dit ce qu'il pense », poursuit le président du Centre.



Le projet, réalisé dans d’autres pays de la sous-région, pourrait voir le jour au Tchad.