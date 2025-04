Tchad : le CEDPE organise à N’Djamena une table ronde ce samedi 19 avril

A l'occasion de la signature d'un protocole d'accord avec l’Union africaine, le CEDPE organise une table ronde de haut niveau. Le thème en débat porte sur : « Quel rôle pour l’Union africaine dans la gouvernance de la paix et de la sécurité en Afrique centrale ? ». Les discussions vont pour les conflits, la coopération et les solutions concrètes.

Le lien Zoom de cet événement est le suivant : https://us04web.zoom.us/j/73703410515?pwd=xVsCAuUyd6Iq0baJcnlK1UdpmabwM5.1

Un dialogue franc, des voix engagées, des idées puissantes pour penser, repenser et agir pour la paix.



Détails de la rencontre : Date : Samedi 19 avril 2025 Heure : 09h00 – 11h30 Lieu : Siège du CEDPE, Quartier Ndjari Bilamatom – N’Djamena

Contact : 99246100, avec la participation exceptionnelle de :

• Dr. Oumar, Stratège de la paix • Kébir Mht, Politologue engagé

• I. Moussa, Analyste des tensions émergentes

• Dr. Marcelin, Chercheur en gouvernance

• Modération : Mht Ali, Maître du temps et du ton



Pourquoi venir ? Parce que la paix ne se décrète pas, elle se construit. Ensemble. Parce que votre voix compte. Et parce que le changement commence maintenant. #CEDPE #UnionAfricaine #AfriqueCentrale #SécuritéDurable #VoixPourLaPaix #ConstruireDemain #EngagementRéel.