Tchad : le CEDPE organise une table ronde sur la prévention des conflits religieux

Cette table ronde a réuni des experts, notamment des leaders religieux tels que Mouhammad Soulaiman Ben Ahmad Al-Bouri-y, chargé de prédication au sein du Bureau Francophone de la Prédication Islamique, et Monseigneur Jesué Manuel Pérera, secrétaire de la commission épiscopale pour le dialogue interreligieux.



Le vice-président du CEDPE, M. Ibrahim Moussa Youssouf, a expliqué dans son discours introductif que l'objectif de cette table ronde était de sensibiliser les participants à l'importance de la prévention des conflits, d'examiner les facteurs sous-jacents des conflits religieux au Tchad et dans la région, et d'élaborer des recommandations pratiques pour renforcer les initiatives de prévention des conflits religieux au Tchad.



M. Mouhammad Soulaiman Ben Ahmad Al-Bouri-y a apporté des explications sur la religion en tant que système fondé sur la foi et l'accomplissement de rites. Il a souligné que les conflits religieux trouvent souvent leur origine dans l'ignorance, l'incompréhension ou des intérêts malveillants. Il a rappelé que les conflits religieux ne sont pas récents, citant le cas du Prophète Moïse qui, avant sa mort, a confié la Thora à 70 de ses adeptes.



Monsieur Jesué Manuel Pérera, au nom de la commission épiscopale, a rejeté toutes formes de manipulation visant à diviser le pays et à provoquer des conflits. Il a affirmé que tous les hommes ont la même dignité et qu'aucun Tchadien n'est supérieur à un autre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. « Si quelqu'un n'éduque pas ses enfants, ils deviendront les dangers de la société », a-t-il ajouté.