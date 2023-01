Tchad : le CEDPE organise une table-ronde sur le rôle des médias dans l’utilisation des réseaux sociaux

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) organise ce mardi 10 janvier 2023, à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï, une table ronde sur le rôle des médias indépendants et l’utilisation responsable des médias sociaux dans la promotion des cultures de paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion des droits de l'Homme pendant la transition politique.



Le lancement officiel de de la table ronde s’est tenu à l’université Adam Barka d´Abéché, sous la présidence du secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Djiguidei.



Le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf, a indiqué que l’objectif principal de la ronde est de proposer des solutions appropriées pour limiter, voire stopper les conflits qui ont tant endeuillé de nombreuses familles. Ces conflits, dit-il, ont entraîné des violences parfois sanglantes, occasionnant des morts d'hommes.



Selon le vice-président du CEDPE, la récurrence de ces conflits dans un contexte sociopolitique tendu fait craindre le pire.



Le 3ème adjoint au maire, Daoud Doungous Taguilo a tout d'abord, au nom de la population d’Abéché, souhaité la bienvenue aux membres de la délégation du CEDPE, avant de souligner qu'il est du devoir de chacun de préserver la paix dans notre pays le Tchad, qui est un patrimoine commun, légué par les ancêtres depuis des siècles et des générations. Pour lui, tous les Tchadiens devront accepter les uns et les autres, malgré leurs appartenances tant ethniques que religieuses.



Officiant le lancement des travaux de la table ronde, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, s'est félicité du choix d’Abéché par le CEDPE, pour abriter ces assises de la table ronde sur le rôle des médias indépendants et l’utilisation responsable des médias sociaux dans la promotion des cultures de paix qui, selon lui, cadre parfaitement avec la vision du gouvernement de transition.



Abakar Hissein Djiguidei affirme que la province du Ouaddaï compte des médias publics et privés qui, en dépit des contraintes, mènent un travail gratifiant. Ainsi, renforcer leur capacité dans la promotion de la cohésion sociale est noble et salvateur.



Aussi, l’aspect des réseaux sociaux évoqué dans ce thème se veut très prépondérant, avec le progrès technologique, conclut-il.