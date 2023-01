Tchad : le CEDPE organisera un débat télévisé sur l'impact de la multitude de sommets et conférences

Le Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE), organisera le 30 janvier 2023 à 10 heures, un débat télévisé sur le thème : « Sommets Afrique-Asie, Afrique-Russie, Afrique-Etats-Unis, Afrique-Chine, Afrique-Europe, France-Afrique, Afrique-Corée... Quel rôle jouent ces multitudes de sommets dans le développement et la prévention des conflits en Afrique subsaharienne : le cas du Tchad ».



Ce débat sera animé par quatre éminents débatteurs et sera retransmis sur la chaîne de télévision Tchad 24. Il aura lieu au siège du CEPDE à N'Djamena.



A cet effet, le CEDPE invite les membres de la communauté à assister à cette manifestation intellectuelle, et à participer aux débats en posant des questions ou en intervenant. Cette activité est organisée en lien avec le cinquième anniversaire du CEDPE, qui célèbre cinq ans d'expérience et d'expertise au service du peuple.



Les participants sont priés de se présenter à 9h 30, pour permettre la mise en place des dispositions techniques pour la retransmission du débat. La porte sera fermée après cette heure, et aucun accès à la salle ne sera plus admise.



Le CEDPE compte sur la compréhension et le respect de ces consignes pour assurer une bonne organisation de l'événement.