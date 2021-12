Tchad : le CEDPE sensibilise la société civile sur l'insertion des désengagés de Boko-Haram

Il s'agit d'une conférence débat animée conjointement par un panel composé de Brahim Moussa, Younous Ibedou, Mahamat Ahmat Oumar, Agaziz Baroum, Mamadjibeye Nako et Zara Yacoub axée sur le thème "le rôle de la société civile dans la réinsertion des désengagés de Boko-Haram".



Au cours de cette assise, plusieurs sous thèmes ont été débattus, à savoir : la dynamique des organisations de la société civile dans le Bassin du lac Tchad, le rôle des organisations de la société civile dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent, les désengagés de Boko-Haram au Tchad: situation passée et actuelle, le rôle des organisations de la société civile dans la réinsertion socioprofessionnelle des désengagés de Boko-Haram et la réinsertion socioprofessionnelle des désengagés de Boko-Haram: obstacles et stratégies.



Le président intérimaire du centre, Ibrahim Moussa Youssouf, a dans son intervention souligné que le terrorisme n'a pas des frontières, ni de nationalité, moins encore de religion. Dès les acteurs de la société civile, chercheurs, autorités gouvernementales et les ONG sont appelés à s'impliquer pour combattre ce fléau touchant les pays riverains et produisant des conséquences désastreuses sur les populations.



Selon lui, le Réseau des organisations de la société civile a pour objectif d'apporter une contribution dans les domaines du développement, de l'intégration, de la prévention et de l'insertion socioprofessionnelle des désengagés de Boko-Haram.