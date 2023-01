Tchad : le CEDPE sensibilise les étudiants sur la prévention des conflits

Les panélistes ont animé hier, mardi 10 octobre 2023, à la salle de la bibliothèque de l’Université Adam Barka, une table ronde axée sur le thème : le rôle des médias indépendants dans la prévention des conflits, et l'utilisation responsable des réseaux sociaux par la population.



Ils ont, à tour de rôle, pu diagnostiquer les indicateurs de détection des conflits et leur prévention. Les panélistes ont abordé entre autres, le rôle des médias indépendants et l’utilisation responsable des médias sociaux dans la promotion de la culture de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion des droits de l’homme pendant la transition politique.



Le vice-président du CEDPE, Ibrahim Moussa Youssouf, a indiqué que la société civile joue un rôle de premier plan, en encourageant les initiatives locales de consolidation de la paix, en engageant des processus de réconciliation, en préconisant l’adhésion aux accords de paix et en mettant en place des capacités d’éducation pour la paix.



Selon lui, les acteurs politiques ont la responsabilité d’apporter un soutien technique et un renforcement des capacités des institutions étatiques, notamment dans le domaine de la sécurité et de l’Etat de droit, et soutenir les pratiques de bonne gouvernance en travaillant en étroite collaboration avec les autorités locales, les acteurs de la société civile et les communautés locales, pour favoriser le dialogue et promouvoir la paix et le vivre-ensemble.



Dans son intervention de circonstance, le directeur de cabinet du président de l’Université Adam Barka, Hamadou Abba, l’organisation de cette table-ronde vise à sensibiliser la communauté universitaire et le public, dans le cadre de la prévention de conflits.



Pour sa part, les enseignants ont besoin d’être outillés pour sensibiliser les étudiants afin de prévenir les conflits dans la société. « Je demande aux étudiants de relayer la formation qu’ils ont reçue. C’est le renforcement de capacités pour identifier les problèmes, et sensibiliser la population.



L’Etat doit aider les structures comme le CEDPE, pour aller dans d'autres provinces et permettre aux personnes de distinguer le bien du mal », affirme le paneliste Hamadou Abba. Quant à l’enseignant à l’Université Adam Barka, Brahim Malloum Mbodou, il a mis l’accent sur la manipulation et l’instrumentalisation collective pour alimenter les conflits.



« Il y a des hommes qui utilisent leur positionnement politique pour dresser une communauté contre une autre. Il faut songer sur la manière d’extirper ces mentalités qui sont suffisamment endoctrinées pour construire l’unité nationale et le vivre-ensemble. Ce qui est marrant, on juge les personnes à travers leur appartenance ethnique ou tribale », explique-t-il.



Les étudiants ont largement participé à cette table-ronde interactive, tout en tirant les dividendes riches en enseignement. Les participants ont recommandé entre autres, la préservation de l’indépendance des médias, la vérification des informations avant leur publication, l’impartialité dans le traitement de l’information, et enfin, militer pour le changement de mentalités de proches.