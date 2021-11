TCHAD Tchad : le CEDPE sensibilise les organisations du Ouaddaï sur l'extrémisme violent

Par Ben Kadabio - Georges Lawane - 9 Novembre 2021





Dans la quête de ses activités, le Centre d'Etudes pour le Développement et la Prévention de l'Extrémisme (CEDPE) a organisé une conférence débat le 8 novembre 2021 à l'amphithéâtre de médecine d'Abéché sous le thème: les indicateurs du terrorisme et les outils de prévention.



Dans son allocution le représentant du Président du CEDPE, l’enseignant-chercheur Brahim Moussa Youssouf a souligné que le Tchad traverse une crise sécuritaire qui se caractérise par la recrudescence des attaques des éléments de Boko Haram. La disparition tragique du Maréchal Idriss Deby Itno a conduit à l'instauration du Conseil Militaire de Transition qui est une période exceptionnelle de l'histoire politique du Tchad. Depuis quelques années la province du Ouaddaï est confrontée aux conflits intercommunautaires qui nécessitent l'apport et le soutien de tous les acteurs de développement. C'est dans ce cas de figure que le CEDPE à travers le projet renforcement institutionnel pour mieux prévenir l'extrémisme violent en partenariat avec l'organisation internationale de la francophonie ont envoyé une équipe à Abéché pour l'organisation des conférences débats et des formations à l'intention des organisations des jeunes, de la société civile, des chercheurs, enseignants, des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses a-t-il ajouté.



Le représentant du gouverneur a pour sa part exprimé un réel plaisir et considération d’accueillir le CEDPE qui fait un travail remarquable dans le cadre de la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent au Tchad, la prévention des conflits inter et intra communautaires, la promotion du vivre ensemble et de la paix. Selon lui, le Tchad traverse une période exceptionnelle de son histoire sociopolitique après la disparition tragique du Maréchal Idriss Deby Itno. Le Tchad a besoin de toutes les compétences, de ses fils et filles afin de garantir sa stabilité. Cette période de la transition interpelle tout un chacun de nous à déployer son énergie dans la reconstruction d’un Tchad nouveau épris de paix, de l’unité, de la justice et de la sécurité. La situation sécuritaire dont traverse le Tchad face à la nébuleuse terroriste Boko Haram qui sévit dans le bassin du Lac Tchad et qui fait des victimes civiles et militaires.

Il a aussi ajouté que la seule option militaire ne peut apporter une solution globale dans la lutte contre l’extrémisme violent, c’est la contribution de tous les acteurs de développement notamment les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile et les partenaires étrangers qui peut apporter la solution par les stratégies de prévention qui sont entre autres la sensibilisation et la mise en place des programmes de développement. C’est dans ce sens que le centre en tant qu’acteur de développement est aujourd’hui engagé sur la droite ligne par des actions de prévention. Il a lancé un vibrant appel aux organisations locales d’emboiter les pas et de mener des actions allant dans le cadre de la promotion du bienêtre social de la population. Car, l’Etat à lui seul ne peut apporter une solution globale aux phénomènes. La province de Ouaddaï est depuis quelques années victime de la situation sécuritaire qui se manifeste par la recrudescence des conflits éleveurs-agriculteurs faisant des centaines de victimes.



Pour lui, cette conférence est un cadre d’échanges permettant aux acteurs de débattre sur des sujets pertinents et de dégager les pistes de solutions à la crise que traverse la province du Ouaddaï. Ces conflits éleveurs-agriculteurs se retrouvent partout dans presque toutes les provinces du pays, il est important de se focaliser dessus pour favoriser la paix et l’unité nationale.







