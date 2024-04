Tchad : le CEFOD forme 30 journalistes sur la promotion des valeurs démocratiques et l'Etat de droit

A travers la mise en œuvre du projet « Communiquer et Informer pour la promotion des valeurs démocratiques et l'état de droit au Tchad », financé par la Fondation la National Endowment for Democracy, le CEFOD a lancé ce 04 mars 2024, les travaux de l'atelier de formation au profit des femmes et des hommes des médias, pour la promotion des valeurs démocratiques et l'état de droit au Tchad.



Les formations portent essentiellement sur la couverture médiatique en perspective des élections à venir, au terme de la transition, sur le cadre juridique de l'exercice du métier de la presse au Tchad, et enfin sur le numérique et la construction de la démocratie.



En effet, le processus démocratique engagé depuis 1990 au Tchad, a permis au pays de se doter d'instruments juridiques et d'institutions pouvant garantir les droits de l'homme et les libertés publiques (droit à la vie, pluralisme politique, liberté d'expression, liberté d'association etc.).



Nonobstant ces avancées, ces acquis sont constamment violés par les autorités politiques, les FDS et aussi les individus qui se croient au-dessus de la loi. Les médias ont ainsi un rôle capital à jouer dans la promotion des valeurs démocratiques et l'Etat de droit au Tchad : informer et former les populations.



Or, les journalistes sont confrontés à d'énormes contraintes, à savoir le manque de compétences, l'accès difficile à l'information officielle, la méconnaissance réciproque des attributions professionnelles des journalistes et les FDS, la non- maîtrise par les journalistes des enjeux du numérique, etc.



Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général du CEFOD, représentant le directeur général, Djasrangar Namdjingar, a rappelé la nécessité d'outiller les jeunes journalistes à la maîtrise du cadre réglementaire des élections, et de partager les expériences avec les formateurs.



Selon lui, cette formation permettra à ceux-ci d'être plus à même de couvrir de manière professionnelle, l'élection présidentielle et de contribuer à l'avancée de la démocratie au Tchad. Elle se justifie également par le fait que plusieurs jeunes s'engagent dans le métier de journalisme, sans en connaître le cadre juridique.