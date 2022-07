Tchad : le CERGIED forme des femmes sur le lobbying pour des politiques inclusives

Dans le cadre de la mise du projet dénommé , « Accès à l'information des capacités des organisations de la société civile et autorités locales à participer aux politiques publiques et processus budgétaire publics et communaux pour plus de transparence et recevabilité dans les dépenses publiques », le Centre d'études et de recherche sur la gouvernance, les industries extractives et le développement durable (CERGIED) organise ce 13 juillet 2022 à l'ATNV de Moundou.



Cet atelier concerne des femmes leaders issues de 17 provinces, et porte sur les techniques de réseautage, de plaidoyer et de lobbying pour les politiques inclusives (genre, ODD). La cérémonie d'ouverture des travaux est présidée par le secrétaire général du département de Lac Wey, Tordjimbaye Ngarhouba.



Dans son mot de circonstance, le secrétaire général a indiqué que l'objectif de cet atelier est de contribuer à la réflexion sur la réalisation des droits politiques, économiques et sociaux des femmes ; identifier les mécanismes de participations citoyennes et de prise en compte des besoins des groupes vulnérables dans les budgets national et communal ; et de porter le plaidoyer pour la prise en compte des besoins spécifiques des groupes vulnérables dans le processus de planification et de budgétisation nationale et locale.



Le secrétaire général Tordjimbaye Ngarhouba a demandé aux participantes d'être assidues, afin d'en tirer profit.