Tchad : le CHUR se dote de matériels de cardiologie de dernière génération

Inauguré le 29 novembre 2013, le Centre Hospitalier Universitaire la Renaissance (CHUR) ou Hôpital Moderne, est l’hôpital de référence pour les pathologies et les séjours les plus complexes, ainsi que les interventions les plus délicates avec une capacité 240 lits.



Dans le but d’améliorer la prestation de service au public tchadien, le CHUR a inauguré ce mardi 14 mars 2023, le service de cardiologie ayant une capacité 10 lits d'hospitalisation et de soins continus ; 4 lits en unité de soins intensifs cardiologiques (USIC) et une unité d'exploration non invasive.



L’inauguration de ce service a été présidée par le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdoulmadjid Abderahim. L'ouverture de ce service est une étape majeure dans l'évolution des soins cardiovasculaires et de la formation médicale d'envergure internationale au Tchad et en Afrique centrale, de manière plus générale.



Le service de cardiologie du CHU la Renaissance est le reflet de l'engagement durable des plus hautes autorités du pays, en faveur du renforcement de l'excellence dans l'offre de soins de santé de qualité, souligne le directeur général dudit hôpital Fandebnet Siniki. Pour le directeur, ces équipements ultramodernes permettront au Tchad de prendre en charge efficacement, les maladies cardiovasculaires.



Se réjouissant de ce service, le ministre en appelle à une utilisation rationnelle de matériels et équipements mis à leur disposition. Selon le ministre de la Santé publique et de la prévention, Dr Abdoulmadjid Abderahim, les maladies cardiovasculaires représentent à nos jours un problème de santé publique, à l'échelle mondiale.



A cela, il exhorte les personnels de la santé à plus de professionnalisme et dévouement afin que l’hôpital soit une référence pour les Tchadiens.



« Désormais, pour une question de santé, utilisons toutes nos compétences. Nous allons plus faire appel à l’extérieur, apprenons à compter sur nous-mêmes afin que les Tchadiens nous fassent confiance. De la compétence et l’expérience, nous avons. Que chacun démontre son expertise pour relever le défi de la santé publique », déclare le ministre.



Une visite guidée et les séries de dépistages gratuits ont marqué la fin de la cérémonie. Le dépistage de l’hypertension artérielle, du diabète et du cholestérol est gratuit.