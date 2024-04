Tchad : le CJC distingue le directeur de l'ONASA pour son dévouement exceptionnel

Sous le slogan « Tchad, notre patrimoine commun, est notre bien le plus précieux. Agissons ensemble pour son développement », le bureau exécutif du Cercle de la Jeunesse Consciente a décerné, ce mardi 2 avril 2024, une attestation de reconnaissance à M. Kossei. La cérémonie s'est déroulée au sein de l'ONASA, située dans le quartier Moursal.



M. Hissein Taïga Ouaidou, Secrétaire Général du Cercle de la Jeunesse Consciente, a exprimé, au nom de tous les membres, sa profonde gratitude envers le Directeur Général. « Nous tenons à féliciter du fond du cœur M. Kossei pour ses actions bienveillantes envers les couches vulnérables de notre société, sans aucune distinction, et envers la population tchadienne dans son ensemble. Son engagement mérite d'être salué ; c'est la raison pour laquelle nous lui avons remis cette attestation en signe de reconnaissance et l'encourageons à poursuivre ses efforts », a-t-il déclaré.



En réponse, M. Ahmat Mahamat Kossei a remercié le Cercle pour cet honneur et a assuré qu'il continuerait à agir avec détermination chaque fois que le besoin se ferait sentir. « Recevoir cette attestation est non seulement un honneur, mais aussi un rappel de la responsabilité qui m'incombe. Je m'engage à continuer notre mission avec autant de dévouement et de passion que par le passé », a affirmé M. Kossei.