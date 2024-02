Tchad : le CJCB exige une intervention gouvernementale face à la pollution pétrolière au Chari-Baguirmi

Le Collectif des Jeunes du Chari-Baguirmi (CJCB) a lancé un appel aux autorités de la 5ème République, lors d'une conférence de presse tenue le samedi 10 janvier 2024 à la radio FM Liberté. Cet appel vise à inciter le gouvernement de transition, et en particulier le ministère du Pétrole, à agir avec plus de responsabilité et de professionnalisme, et à mettre en place des mesures correctives suite aux récents déversements de pétrole brut dans les champs pétroliers de Koud-Alwa, y compris l'incident survenu le 2 janvier 2024 au site Baobab.



Le coordinateur du CJCB, Abdelkhadir Djibiya, a souligné les conséquences néfastes de la corruption et de l'égoïsme sur la province du Chari-Baguirmi, affectée par des détournements de ressources et des pratiques illicites dans la distribution de crédits, la réalisation de forages d'eau et la gestion des fonds publics. Il a dénoncé les marchés fictifs qui dilapident des milliards de FCFA en violation des procédures réglementaires, exacerbant la souffrance de la population locale.



Abdelkhadir Djibiya a appelé le Premier Ministre à imposer le respect des normes environnementales dans l'exploitation des gisements pétroliers, afin de protéger la dignité et le bien-être des habitants du Chari-Baguirmi.