Tchad : le CJPA accompagne les femmes vendeuses de poisson

Le Cercle des jeunes patriotes pour l'avenir (CJPA) a rencontré l'Organisation des femmes vendeuses de poisson, ce 7 mars 2022 dans ses locaux. Le but était d'échanger avec elles, sur les difficultés liées à leurs activités, afin de les accompagner à les étendre.



Le 2e chargé de communication du CJPA, Abakar Oumarou, a relevé que le CJPA œuvre dans le domaine social. La rencontre tient du fait que la femme a une place de choix dans la politique actuelle du gouvernement. Et en cette semaine nationale de la femme, le CJPA veut contribuer à poser sa pierre à l'édifice de construction nationale.



Pour sa part, le vice-président du CJPA, Djeguetoum Francis, a souligné que le CJPA a déjà organisé plusieurs activités en faveur des femmes et des jeunes, notamment dans l'agriculture. L'objet de cette rencontre vise à élargir son domaine d'action à l'intérêt des femmes vendeuses de poissons.



En assistant aux activités de ces femmes, le CJPA souhaite échanger avec elles, connaître leurs projets et préoccupations, afin d'envisager les mesures valables, et de les accompagner dans l’aboutissement de leurs projets et les difficultés qu'elles rencontrent.



Une organisation féminine des vendeuses de poissons est composée de 14 associations. Et les femmes sollicitent la construction d’un marché moderne doté de plusieurs infrastructures. Par exemple, le marché a besoin d'un groupe électrogène. Les femmes se félicitent de leur courage et affirment n'avoir jamais eu des appuis nécessaires.



Pourtant, le marché est créé pour faciliter l'autonomie financière, disent-elles. Ainsi, elles parviendront au développement de leur secteur d'activité. Elles disent avoir des projets, mais le financement fait défaut pour leur réalisation. Enfin, les responsables du CJPA promettent de valoriser les projets des femmes vendeuses de poisson.