Tchad : le CLOJ-T lance un débat sur les attentes de la jeunesse pendant la transition

Le Comité des Leaders des Organisations de Jeunes du Tchad (CLOJ-T) a animé un café-débat le 12 juillet 2022, à la maison de quartier de Chagoua sur le thème : « les attentes de la jeunesse pendant la transition : enjeux et perspectives ».



Le président du CLOJ-T, Gnanguele Fetouin invite les jeunes à faire des propositions qui seront débattues au moment opportun au dialogue national et à faire preuve de maturité. Ce débat est organisé pour aider les jeunes à être responsables et à s’impliquer pour le devenir du Tchad.



Animant le café-débat, Mbaïgangnon Mbayo, juriste, enseignant et élève à l’ENA, évoque entre autres les enjeux : la mauvaise gouvernance, la corruption, la dégradation du système éducatif du Tchad, l’échec de l’éducation, le chômage, le manque d’emploi, les nominations subjectives, le tribalisme et le manque de patriotisme. Il ajoute que le Tchad est placé parmi les pays les plus pauvres et plus corrompus.



Pour lui, la jeunesse tchadienne doit être consciente de son avenir et de l’avenir du Tchad, parce que si elle ne fait rien, l’histoire risque de la rattraper. Pour pallier aux problèmes de la jeunesse, il cite comme propositions : la création d’une plateforme commune, la proximité de leaders des organisations avec la jeunesse, la synergie d’action entre les fils du Tchad et l’esprit de nationalisme, de socialisme, et de patriotisme.



Plusieurs problématiques ont été évoquées par les participants et ont fait l’objet de débat : la prise de conscience de la jeunesse, le manque d’adhésion de la jeunesse à la politique, l’ignorance et la mauvaise éducation.



À la fin du débat, le conférencier Mbaïgangnon Mbayo et le président du Comité des Leaders des Organisations de Jeunes du Tchad, Gnanguele Fetouin, ont appelé les jeunes à s’impliquer dans la politique pour mieux prendre des décisions, à s’écouter, à s’unir, à être responsables, à réfléchir afin de changer la vision du Tchad. Selon eux, ni ceux qui gouvernent, ni les politiciens, ni ceux qui ont le pouvoir de décider ont l’amour de ce pays.



Il revient donc aux jeunes de se réveiller pour écrire une nouvelle page de l’histoire du Tchad. Après les 9ème et 7ème arrondissements, le CLOJ-T poursuivra le débat dans d’autres arrondissement dans les jours à venir.