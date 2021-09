TCHAD Tchad : le CNGPFT annonce l’organisation de la « Coupe de l’unité »

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 22 Septembre 2021



Cette compétition, dont le lancement aura lieu le 3 octobre 2021 à Moundou, regroupera plusieurs équipes de la capitale et des différentes provinces.

Le comité national de gestion provisoire du football au Tchad (CNGPFT) a organisé un point de presse relatif à ses activités, ce 22 septembre 2021 au restaurant Le Selesao, sis quartier Sabangali à Ndjamena. Ce comité a été mis sur pied le12 mars 2021 par décret, pour assurer la gestion provisoire du football au Tchad, suite au retrait définitif de la délégation du pouvoir à la Fédération tchadienne de football association.



Moussa Abakar, deuxième vice-président dudit comité rappelle que le comité a reçu pour principales missions de ; gérer les affaires courantes du football sur tout le territoire national ; faire la relecture et éventuellement valider les statuts soumis ou présentés par les ligues et les clubs de première division et les associations officiellement reconnues ; élaborer et faire valider un plan stratégique et une feuille de route sur huit ans ; organiser des compétitions dynamiques sur le plan national ; organiser des actions de détection des talents et d’accompagnement de ceux-ci ; organiser une assemblée générale extraordinaire élective et assurer la gestion du Centre de formation de Milezi.



En ce qui concerne l’élaboration des textes, Moussa Abakar explique que la première phase de collecte et d’identification des incohérences est terminée et bientôt, la deuxième phase, qui est celle de la consultation nationale, sera entamée et sera suivie de la troisième et dernière phase, celle de la validation. Sur le plan de la compétition, il a été retenu l’organisation d’une coupe dénommée « Coupe de l’unité », qui regroupera plusieurs équipes de la capitale et des différentes provinces. Le lancement officiel de cette compétition aura lieu le 3 octobre 2021 à Moundou et la finale se jouera le 28 novembre 2021, date de la proclamation de la République du Tchad.



Ce tournoi sera placé sous le haut patronage du président du CMT, Mahamat Idriss Deby Itno qui a soutenu le 2ème vice-président du CNGPFT, Moussa Abakar. Pour ce dernier, « la Coupe d’unité » se veut un grand évènement sportif, unique en son genre, rassembleur, ciment de l’unité et de la cohésion sociale, durant laquelle toutes les équipes des 23 provinces du Tchad seront mises en compétition. L’équipe vainqueur gagnera un trophée d’une valeur de 20 millions de Fcfa et celle vaincue sera récompensée à hauteur de 10 millions de Fcfa. Moussa Abakar appelle le public de Ndjamena et des différentes provinces, à sortir massivement pour encourager les différentes équipes en compétition.





