Tchad : le CNJT appelle la jeunesse à s'abstenir des actes de vandalisme

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) a réagi ce 21 mai aux manifestations contre la politique française au Tchad qui ont lieu depuis le 14 mai. Il estime que le droit de manifester ne saurait justifier en aucun cas des actes de violence et d'atteinte aux biens d'autrui.



"L'encadrement des manifestations par les forces de l'ordre ne saurait occasionner des atteintes à l'intégrité physique et à la vie des manifestants", affirme Asdjim Belndoum, porte-parole du CNJT.



Le CNJT appelle la jeunesse à s'abstenir des actes de vandalisme sur les biens publics ou privés et à privilégier la voie d'expression pacifique de ses opinions, tendant à la consolidation de la paix et à la construction de la nation.



Le CNJT encourage le gouvernement au respect de la pluralité d'opinions et à privilégier la voie d'écoute et du dialogue.