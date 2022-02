Tchad : le CNJT dénonce des actes d'une "extrême gravité" à Sandana

Un corps sans vie d'un éleveur aurait été découvert aux alentours du village Sandana. Le constat fait par certaines autorités locales révèle une mort accidentelle. Cette thèse n'a pas convaincu les parents de la victime qui ont ouvert le feu sur les villageois entraînant la mort et blessures de plusieurs personnes parmi eux.



"Cette barbarie a occasionné des pertes énormes en vie humaines, mettant ainsi le village dans une désolation", réagit Asdjim Belndoum, porte-parole du CJNT.



Le CNJT appelle le gouvernement à "prendre des mesures conséquentes pour que les auteurs de ces actes odieux et. crapuleux soient traduits à la justice et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur".