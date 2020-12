Tchad : le CNJT se prononce sur la crise entre le ministère des Sports et la FTFA

Le Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) a annoncé jeudi avoir rencontré la FTFA et le ministère de la Jeunesse et des Sports suite à la crise persistante que traverse le milieu du football tchadien.



Le bureau exécutif du CNJT dit avoir "rappelé aux parties les conséquences fâcheuses de cette crise qui risque d'ébranler une fois encore, les talents et les rêves des jeunes pratiquants de ce sport roi".



"Soucieux de la promotion et de l'épanouissement de la jeunesse, le CNJT demeure regardant sur les questions relatives aux sports", indique Asdjim Belndoum, porte-parole du Conseil.



Il appelle la Fédération et le ministère au dialogue afin que les activités footballistiques reprennent, dans l'intérieur supérieur de la jeunesse tchadienne.



Le ministère des Sports a retiré provisoirement la délégation de pouvoirs de la FTFA au motif d'irrégularités. Le département ministériel souhaite un processus électoral transparent. Pour sa part, la FTFA est passée outre et a organisé son assemblée générale élective le 12 décembre 2020.