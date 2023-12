Tchad : le CNT adopte le projet de loi des finances 2024

Après deux jours de discussion générale de la quatorzième séance plénière de la deuxième session ordinaire 2023, les conseillers nationaux ont adopté, ce jeudi 28 décembre 2023, projet de loi des Finances portant Budget Général de l’Etat, pour l’exercice 2024.



Le vote a donné les résultats suivants : pour : 158 ; abstentions : 6 ; contre : 1.



La ministre secrétaire générale du gouvernement, chargée de la Promotion du bilinguisme dans l'Administration et des Relations avec les Grandes institutions, Dr Ramatou Mahamat Houtouin, le ministre des Finances, du Budget et des Comptes publics, Tahir Hamid Nguilin, le ministre de l'Eau, Alio Abdoulaye Ibrahim, le ministre des Affaires culturelles, du Patrimoine historique, du Tourisme et de l’artisanat, Abakar Rozzi Teguil et la secrétaire d'Etat aux Finances et aux Comptes Publics, Mme Ronel Baiong Malloum Doubangar, ont pris part à cette plénière.