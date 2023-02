Tchad : le CNT adopte un calendrier de la première session parlementaire 2023

Le Conseil National de Transition (CNT) a adopté ce mardi 15 février 2023, un projet de calendrier pour la première session parlementaire. Les discussions concerneront des questions importantes telles que l'électricité, l'accès et la commercialisation du ciment ainsi que l'emploi.



Le projet de calendrier adopté a pour objectif de permettre la réunion de l'ensemble des députés et d'assurer la bonne tenue des débats au sein du Conseil national de transition. Les sujets abordés sont des préoccupations majeures pour la population tchadienne, qui attend des solutions rapides et concrètes.