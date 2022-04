Tchad : le CNT approuve la création du Centre national pour enfants vulnérables

Le Conseil national de transition (CNT) a adopté ce 13 avril la loi portant création du Centre national d’acceuil, de rééducation et réinsertion des enfants vulnérables (CNARREV) remplaçant le Centre espoir de Koundoul (CENEKE) créé il y a 61 ans.



La loi, proposée par le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'enfance, avait été adoptée en conseil des ministres. Les conseilles nationaux se sont majoritairement prononcés en faveur du texte.



Le CNARREV aura pour mission la protection, la surveillance, la rééducation et la réinsertion sociale des enfants vulnérables et ceux en conflit avec la loi. Il corrigera les lacunes du CENEKE et ouvrira progressivement des antennes provinciales.