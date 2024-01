Tchad : le CNT clôture sa session extraordinaire avec des avancées majeures

La session, marquée par des débats intenses, a traité des enjeux politiques et socioéconomiques majeurs. Le programme politique du gouvernement de transition, présenté par le Premier Ministre, a été examiné en détail, mettant l'accent sur des problèmes critiques tels que la flambée des prix, les pénuries d'énergie, et la sécurité sanitaire. Les projets de loi sur le Conseil Constitutionnel et l'Agence Nationale de Gestion des Elections ont été adoptés, marquant un pas de plus vers la consolidation démocratique. L'événement a également souligné l'importance de l'éducation, de la santé et de la sécurité pour le progrès national.



